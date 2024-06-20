Ada sakinleri mücadeleye devam edecek: "Azmanbüs'ü istemiyoruz"

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Büyükada’da faaliyete geçirdiği ‘azmanbüs’ adı verilen elektrikli minibüslerine tepki gösteren ada sakinleri, mücadele edeceklerini söyledi. Büyükada Kent Konseyi önünde bir araya gelen ada sakinleri eylemlerinin 5’inci gününde, Saat Kulesi Meydanı yürüdü.

Eylemde konuşan ada sakini Didem Berkes şunları aktardı: “Toplu ulaşıma karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey azmanbüslerin adaya sokulmasıdır. Bu minibüsler yollara uyumlu değil. Düşündüğümüz tek şey çocuklarımızın, hayvanlarımızın güvenliğidir.”