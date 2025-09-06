Adadaki geçmişin izleri ‘Yenilenme’ sergisinde

Kültür Sanat Servisi

Ressam Pınar Tınç, küratörlüğünü Uğur Batı’nın yaptığı ‘Regeneration-Yenilenme’ başlıklı sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Çanakkale Bozcaada ‘daki Itırlı Bahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Tınç, eserlerinde yaşadığı ada hayatının ve çocukluğunun izlerini sürdüğünü söyledi.

İnsana ‘ruh, zihin ve beden’ üçlemesi üzerinden yaklaşan ressamın eserlerinde; gökkuşağı tonları, doğa renkleri ve mistik sembollerle zenginleştirilmiş dokular dikkat çekti.

Daha önce ‘Seni Seviyorum Anne’, ‘Masumiyet’, ‘İyi Geceler Bebeğim’, ‘Yuvaya Dönüş’ sergileriyle dikkat çeken ressam, bu kez sanat tutkunlarının karşısına Bozcaada, kuşlar ve bitkiler gibi doğanın örnekleriyle çıktı. Tınç, 25 yılı aşkın bir süredir kişisel ve toplu sergileriyle, mürekkep boyama tekniği ile yaptığı çalışmalarını izlenimcilere sunuyor. İstanbul, Bozcaada ve Fransa’da çalışmalarına devam eden sanatçının ‘Yenilenme’ başlıklı sergisi, 15 Eylül’e kadar Bozcaada Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilir.