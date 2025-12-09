Adagöl’deki otel projesi ekosisteme zararlı

Aydın Kuşadası’ndaki Adagöl bölgesinde yapılmak istenen 153 odalı otele verilen ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararına karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Heyet, proje alanında yürütülecek faaliyetlerin ekolojik tahribat potansiyeli taşıdığına dikkati çekti. Bilirkişi raporu, gölete yalnızca 25 metre mesafedeki proje alanında sızıntı ihtimalinin su kalitesini hızla bozabileceğini, aşırı yosunlaşma ve sucul yaşam kaybı riskinin görmezden gelindiğini ortaya koydu.

‘‘ÇED gerekli değildir” kararının iptali talebiyle açılan davada 5 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, ÇED kararının 153 odalı proje için verildiği ancak görüşüne başvurulan kurumların büyük çoğunluğunun projeyi 130 odalı olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Raporda, Proje Tanıtım Dosyası’nda (PTD) “sızdırmasız” olarak taahhüt edildiği foseptik sistemlerinin zamanla çeşitli nedenlerle sızıntı yapma riskinin her zaman bulunduğu ifade edildi.

CİDDİ TEHDİT DENİLDİ

Böyle bir sızıntının yüksek besin içerikli atıksuyun gölete karışmasına yol açarak su kalitesini hızla bozabileceği, aşırı yosunlaşma ve oksijen tükenmesi sonucu su yaşamı ciddi şekilde tehdit edeceği kaydedildi. Proji tanıtım dosyasında bu kritik risk senaryosunun tamamen göz ardı edildiğine yer verilen raporda, sızıntı durumunda nasıl bir acil durum müdahalesi yapılacağına ilişkin herhangi bir plan sunmadığı ifade edildi. Heyet, ‘‘Bu durum, ÇED sürecinin temel amacı olan ‘risklerin öngörülmesi ve önlenmesi’ ilkesiyle çelişmektedir. Hassas kıyı ekosistemine yönelik risk analizi çalışması önemlidir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Proje sahasının deprem riski yüksek bir bölge olduğuna dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi: ‘‘Dosya, jeolojik riskleri değerlendirme açısından yetersizdir. Proje alanı, 1. derecede yangına hassas orman alanlarına 150 metre mesafede olmasına rağmen, PTD’de bu riski yönetmeye yönelik bir Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı’na yer verilmemiştir.”

Bilirkişi heyeti, proje tanıtım dosyasının özellikle çevresel, jeolojik ve ekolojik açılardan önemli eksikler içerdiğini belirterek, projenin mevcut haliyle çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu ve dosyanın revize edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.