Adalar 6 bin sinema seyircisini ağırladı

Kültür Sanat Servisi

Büyükada ve Heybeliada’da gerçekleştirilen 20 film gösteriminde yaklaşık 6 bin izleyiciyi ağırlayan 4. Sinemada Film Festivali sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından FilmKoop işbirliğiyle düzenlenen festival, 9 gün boyunca Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda ücretsiz gösterimlerde son yılların dikkat çeken filmlerini her yaştan sinemaseverlerle buluşturdu.

Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 4. Sinemada Film Festivali, Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşilere ve atölyelere de ev sahipliği yaptı.