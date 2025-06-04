Adalar Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik

Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu ve Dönüşüm Derneği iş birliğiyle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yaptı.

Akpolat, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, doğayı korumanın önemini şu sözlerle anlattı:

"Bugün burada çok özel bir buluşma için bir aradayız. Çünkü bugün hem eğlenecek, hem öğrenecek, hem de dünyamızı korumak için neler yapabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Biliyor musunuz, dünyamız tıpkı büyük bir ev gibi. Hepimizin içinde yaşadığı, havasını soluduğu, suyunu içtiği, çiçekleriyle, kuşlarıyla paylaştığı bir yuva. Bu evin tertemiz, sağlıklı ve mutlu kalabilmesi için hepimizin bazı görevleri var. Tıpkı sabahları yatağınızı toplamak, oyuncaklarınızı yerine koymak gibi. Çöplerimizi çöp kutusuna atmak, plastikleri geri dönüşüm kutularına ayırmak da doğayı korumak için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Biz büyükler olarak Adalar'da doğayı korumak için çok çalışıyoruz. Pilleri, yağları, plastikleri ayrı topluyoruz. Çöplerin doğaya zarar vermemesi için önlem alıyoruz. Adaları, caddelerimizi, sokaklarımızı evimiz gibi temiz tutmaya gayret ediyoruz. Unutmayın, doğayı korumak sadece büyüklerin değil, siz küçüklerin de görevi. Siz isterseniz, dünya değişir. Hep birlikte daha yeşil ve daha mutlu bir Adalar için el ele verelim."

HİKÂYE KİTABI HEDİYE EDİLDİ

Akpolat’ın konuşmasının ardından sahneyi çevre dostu tiyatro aldı. Dönüşüm Derneği Yeşil Karıncalar Okulu Programı kapsamında sahnelenen "Yeşil Karıncalar Kulübü: Bir Dönüşüm Macerası" adlı oyun, çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Akpolat’ın ön sözünü kaleme aldığı, Niyazi Selçuk’un Yeşil Karıncalar: Bir Geri Dönüşüm Hikâyesi isimli kitabı çocuklara hediye edildi. Kitap, çocukların çevre ve sürdürülebilir çözümlerle tanışmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm, evsel ambalaj atıklarının ayrıştırılması gibi konuları ele alıyor.