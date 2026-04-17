Adalar Belediyesi’nden 'çalınan harddisk' açıklaması: "Adli süreç devam ediyor"

Adalar Belediyesi, geçici hizmet binasındaki sistem odasından sabit sürücü (harddisk) çalındığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalınan sürücünün yalnızca güvenlik kamerası kayıtlarını içerdiği, vatandaşların kişisel verilerini veya mülkiyet bilgilerini barındıran sistemlerle bir ilgisi olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili Destek Hizmetleri Müdürü K.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Adalar Belediyesi, bir süredir basında ve sosyal medyada yer alan "harddisk çalınması" yönündeki haberlere ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bugüne kadar sessiz kalındığının, delillerin büyük oranda toplanmasıyla birlikte kamuoyunu aydınlatma gereği duyulduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında Adalar Belediyesi geçici hizmet binasında bulunan sistem odasındaki harddiskin çalındığı yönündeki haberlere ilişkin olarak, bu basın açıklaması ve kamuoyu bilgilendirmesini yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Öncelikle, basın kuruluşlarının haberlerinde ve sosyal medya mecralarında yer aldığı üzere konu öncelikle kolluğa, daha sonrasında da adli makamlara intikal ettirildiğinden, aradan geçen sürede, soruşturmanın gizliliğine ve selametine zarar vermemek adına ve delillerin toplanmasına ve maddi gerçeğe ulaşılması ülküsüne zarar vermemek adına kurumumuz tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ancak gelinen noktada, delillerin büyük oranda toplanmış olması, yapılacak sınırlı bir bilgilendirmenin soruşturmanın gizliliğine halel getirmeyeceği ve kamuoyunu aydınlatma gerekliliği göz önüne alınarak bu açıklamayı siz değerli Adalılarla paylaşıyoruz.

Açıkça ifade etmek gerekir ki, hukuka aykırı yollarla geçici hizmet binamız dışına çıkarılan sabit sürücü (harddisk) güvenlik kamerası kayıtlarının depolandığı harddisk olup, mükelleflerimize ait bilgilerin yer aldığı, kişisel verilerin ya da mülkiyet bilgilerinin bulunduğu harddisk değildir.

ŞÜPHELİ HAREKETLER DETAYLANDIRILDI

Diğer taraftan 11.03.2026 tarihinde geçici hizmet binamızda gerçekleşen bu olaydan bağımsız bir hadiseye ilişkin olarak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine ihtiyaç duyulmuş ve o an görevde olan Destek Hizmetleri Müdürü K. T.’den güvenlik kamerası kayıtlarını muhafaza etmesi ve yedeklemesi istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürü K.T. tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının olmadığı yönünde Belediye Başkan Yardımcısı Fırat DURAK’a bilgi verilmesi üzerine, Başkan Yardımcısı bunun nedenini öğrenmeye çalışmış ancak Destek Hizmetleri Müdürü tarafından kayda değer ve makul bir izahat yapılmaması üzerine başkan yardımcısı konuyu detaylı olarak araştırmaya başlamıştır.

GECE SAATLERİNDE BİNAYA GİRİŞ

Başkan yardımcısı Belediye geçici hizmet binamızda çalışan başta güvenlik personeli olmak üzere ilgili personelle görüşmeler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarının mevcut olmaması konusunu araştırmaya başlamıştır. İlgili personelden alınan bilgiler kapsamında Destek Hizmetleri Müdürü’nün mesai gün ve saatleri dışında geçici hizmet binasına giriş yaptığı, güvenlik görevlilerini çeşitli gerekçelerle bina dışına gönderdiği, birkaç saate varan sürelerde binada yalnız kaldığı, güvenlik kayıt defterine kayıt aldırmadığı, alınan kaydın kayıt defterinden koparılmak üzere yok edildiği ve binaya giriş çıkışlarını üst yönetime bildirmemeleri konusunda güvenlik personeli üzerinde baskı oluşturduğu, olay öncesi mesai gün ve saatleri dışında kamera kayıtlarına baktığı bilgisine vakıf olunmuştur.

Bu durum, üst yönetimimizde, ilgili kişi tarafından bir suç işlendiği ve buna ilişkin delillerin gizlenmeye çalışıldığı yönünde kuvvetli bir şüphe oluşturmuş ve bunun üzerine aynı tarihte Destek Hizmetleri Müdürü K. T.’nin güvenlik kamerası şifre bilgilerini en az iki personelle daha paylaşması talimatı verilmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürü K. T. tarafından şifreler henüz diğer personele verilmeden aynı gün yani 11.03.2026 günü akşam saatlerinde, mesai dışında Destek Hizmetleri Müdürü K. T.’nin yanında kimliği belirsiz bir şahısla belediye geçici hizmet binasına geldiği, şahsın kimlik ibraz etmediği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz tarafından, diğer başkan yardımcısı Fırat Durak’a bildirilmiştir.

Gün içerisinde yaşanan ve şüphe uyandıran olaylardan dolayı Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ ın talimatı ile Başkan Yardımcısı Fırat Durak, derhal geçici hizmet binasına gelerek olayı şifahi olarak soruşturmuş, Destek Hizmetleri Müdürü’nün yanında kimliği belirsiz bir şahısla geçici hizmet binasına geldiği, yanındaki şahsın kimlik ibraz etmesine müsaade etmediği, kimliği belirsiz şahsın tek başına sistem odasına girdiği ve yaklaşık on beş dakika boyunca sistem odasında kaldığı bilgilerine vakıf olmuştur.

Ardından Destek Hizmetleri Müdürü K.T. telefon yoluyla geçici hizmet binasına davet edilmiş ve sözlü izahatı istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürü’nün yanındaki kişinin ayrılarak ilçe dışına çıktığını ve sabit sürücülerin tamir edilmek üzere alındığı yönündeki beyanlarına itibar edilmeyerek, konu derhal altı ayrı tutanakla olay yerinde bulunan herkesin an be an detaylı beyanlarıyla tutanak altına alınmış ve tutanaklar düzenlenirken bir yandan da kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulmuştur.

Olay gün ve saati olan 11.03.2026 saat: 20.00 sıralarında başlayan süreç, 12.03.2026 tarihi sabah 05.00 sıralarında, olay yerinde bulunan tüm personelin ifadelerinin alınmasının ve tamamlanması işlemleri Başkan Yardımcısı Fırat Durak nezaretinde yürütülmüştür.

Konu ile ilgili olarak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan talimatlarla, baştan itibaren adli kolluk tarafından araştırılmakta ve deliller toplanmaktadır.

Ayrıca, adli süreç devam ederken Destek Hizmetleri Müdürü K.T.’nin görevde kalması, hakkında açılan idari soruşturmanın selametine de zarar vereceği düşüncesiyle ilgili Destek Hizmetleri Müdürü K.T. 657 Sayılı Kanun’un 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.

Adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir.”