Adalar Belediyesi’nden Horoz Reis’e vefa: Parka adı verildi, heykeli dikildi

Kültür Sanat Servisi

Adalar Belediyesi, Ada halkının gönlünde taht kuran cesur balıkçı Berç Yetvart Akdeniz’in, nam-ı diğer Horoz Reis’i özel bir törenle andı.

“Horoz Reis” in adını parka verdi ve heykelini dikti. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, “Bu park ve heykelin açılışı, yalnızca Horoz Reis’i anma değil, O’nun fedakârlığını ve cömertliğini gelecek nesillere taşıma sorumluluğumuzun bir ifadesidir” dedi.

1978’de hayatını kaybeden balıkçı Berç Yetvart Akdeniz, kar, tipi, fırtına, sis, lodos demeden ve hiçbir karşılık beklemeden Adalı hastaları teknesiyle anakaraya yetiştirerek pek çok hayat kurtardı.

Adalar Belediyesi, cesareti, fedakârlığı ve insan sevgisiyle hafızalarda yer eden Horoz Reis’i özel bir törenle andı. Belediye meclis kararıyla ismi değiştirilen Büyükada Kumsal Parkı’na “Yetvart Akdeniz - Horoz Reis Parkı” tabela asılırken, parka Horoz Reis heykeli de dikildi.

"GELECEK KUŞAKLARA MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Horoz Reis’i şu sözlerle andı:

“Horoz Reis, yani Berç Yetvart Akdeniz, hayatını iyiliğe ve insanlığa adamış, her zorlukta insanlara yardım eli uzatan, herkesin gönlünde taht kurmuş gerçek bir ada sevdalısıydı. Bugün onun adını taşıyan bu alanda toplanmamız, Horoz Reis'in fedakârlığını ve cömertliğini gelecek nesillere taşıma sorumluluğumuzun da bir ifadesidir. Bu park ve heykelin açılışı, yalnızca Horoz Reis’i anma değil, Adalı olmanın değerlerini ve birliktelik ruhunu tekrar hatırlama vesilesidir. Adalarımızın tarihi, farklı kültürlerin, farklı yaşamların birbirini zenginleştirdiği bir hoşgörü ve kardeşlik örneğidir. Horoz Reis, farklılıklarımızın bizi ayrıştırmadığını, tam aksine birlik ve dayanışma içinde yaşamamızı sağlayan ortak paydalar olduğunu en güzel şekilde gösteren sembol isimlerimizden biridir. Horoz Reis’i unutmadık, unutmayacağız ve gelecek kuşaklara miras bırakacağız.”

ADİL BALİ: İYİLİĞİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ

“Horoz Reis” kitabının yazarı, gazeteci Adil Bali de Horoz Reis ile çocukluk anılarını paylaşırken, “O, iyiliğin ete kemiğe bürünmüş haliydi” dedi. 1970'li yıllarda Adalar’dan hastaların büyük zorluklarla anakaraya hastaneye yetiştirildiğini de anlatan Bali, Horoz Reis’in sağlık alanındaki büyük bir eksikliği tek başına doldurmaya çalıştığını da söyledi.

Heykelin sanatçısı Çağdaş Erçelik de bu anlamlı figürü sanatıyla yaşatmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, çocukluk arkadaşı Horoz Reis’i anlatırken; Adalar’ın kültürel hafızasının önemli isimlerinden Ahmet Tanrıverdi ise Horoz Reis’i, kayıkçı babası Artin Akdeniz ile birlikte andı.

Konuşmaların ardından Horoz Reis Heykeli’nin açılış kurdelesi kesildi. Tören, Adil Bali’nin kitabından uyarlanan ve Mehmet Esatoğlu yönetimindeki Tiyatro Simurg’un sahneye taşıdığı “Horoz Reis” oyunu ile son buldu.