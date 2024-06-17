Adalar'da 'Azmanbüs' eylemi 3'üncü gününde de sürdü

Adalar'da yaşayan yurttaşların, “Azmanbüs" adını verdikleri minibüslere ilişkin eylemleri sürüyor. Yapılan açıklamada, "Halka ve yasalara rağmen bu araçları dayatanlardan tek tek yasalar önünde hesap vermeleri için sürecin takipcisi olacağız" denildi.

HABER MERKEZİ

İETT'nin İstanbul’un adalarında yaşayan yurttaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen Büyükada’ya “Azmanbüs” adlı minibüsü götürmesinin ardından başlayan eylemler üçüncü gününde sürdü.

Büyükada Çınar Meydanı'nda erken saatlerde bir araya gelen Ada halkı, "Adalet istiyoruz", "Azmanbüste diretme, sabrımızı tüketme", "Gelecek kuşaklar için yaya kalalım" yazılı dövizler açtı.

Adalar Sivil İnisiyatifi yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalar'ın doğasına, coğrafi, tarihi, kültürel, sosyal özelliklerine ve yürürlükteki resmi statüsüne de aykırı olan azman minibüsleri engellemekte kararlıyız. Halka ve yasalara rağmen bu araçları dayatanlardan tek tek yasalar önünde hesap vermeleri için sürecin takipcisi olacağız. Adalar halkının seçilmiş temsilcisi olan Adalar Belediyesi, Adalar halkının yanında yer almalı ve halkın bu haklı mücadelesine açık olarak destek vererek araçların ilçe sınırlarında çalıştırılmasına engel olmalıdır. Adalar’ın tamamı doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanıdır ve yasaların koruması altındadır. Mevcut koruma kurulu kararlarına aykırı her türlü karar ve icraat suç teşkil etmektedir. Mevcut koruma kurulu kararlarını uygulamayan tüm kamu kurum ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu için avukatlarımızın çalışmaya başladığını buradan kamuoyuna bildirmek isteriz.. Adalarımızda yaşanan bu kural tanımazlığa, yasa tanımazlığa son verin!"