Adalar hepimizin, mücadele sürecek

Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan yeni araçlara yönelik eylemler devam ediyor. Ada halkı, 9. gününde devam eden protestolarda, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

HABER MEREZİ

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan ve yurttaşların "Azmanbüs" adını verdiği minibüslere karşı eylemler 9'uncu gününde devam etti.

Büyükada Saat Meydanı’nda kahvaltıda bir araya gelen Ada halkı "Yürünebilir Adalar için, Adalar’da Azman minibüs İstemiyoruz", "16 milyon için direniyoruz" ve "Adalarda yürümek istiyoruz" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Etkinliğe akademisyen Prof. Dr. Asu Aksoy, Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algelik de katılarak destek verdi.

"AZMANBÜS SADACE ADALILARIN MESELESİ DEĞİL"

Önder Algedik, İstanbul'da her iki kişiden birinin yürüdüğüne dikkat çekerek "Ada'da hemen hemen herkes yürüyor. Çok az insan bu minibüsleri kullanıyor. Peki neden azmanbüse ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü adanın diğer tarafındaki işletmelere müşteri taşımak için. Sizin kazanmanız İstanbul'un ve Ankara'nın kazanması olacak, çünkü Ankara'da da her iki kişiden biri yürüyor. Siz kaybederseniz otomobiler, tekerlekli araçlar kazanacak. Çok otomobil merkezli bir hayatımız var. Bunun en iyi örneğinden biri İstanbul. 2019'dan bu yana İstanbul'a eklenen araç sayısı 1 milyon 233 bin. Bu kadar araçta İstanbul'dan taştığı için buraya damlatılmaya başladı. Azmanbüs sadace Adalıların meselesi değil" diye konuştu.

Algedik, "Yürümek sağlığa faydalı olduğu gibi sıra iklim değişikliği konusunda da önemli role sahip, ekolojik yaşama geçiş konusunda da önemli; o yüzden eylemlerinizi heyecanla izliyorum, sizin kazanmanız İstanbul’un, Ankara’nın da kazanması olacak" dedi.

Adalı akademisyen Asu Aksoy da Adalar'a araç geldikçe kapasitenin üstünde ziyaretçi geldiğine dikkat çekerek "Adalar gibi talebin yoğun olduğu bir yerde bu talebi yönetmezsek, her isteyeni taşıyacağız dersek karşımıza şimdi azmanbüs, sonra metrobüs, metro çıkar, bunun sonu gelmez; oysa bizim burada ziyaretçilerimizle birlikte yürüyebilmemiz lazım. Adalarda motorlu araç olmamalı" dedi. Aksu, Adalıların, İBB’ye bu konunun çözümü için uzmanlar ve Adalı katılımcılarla birlikte ulaşım planı yapılması isteğini, bu arada yasa dışı araçların denetlenmesi gerektiğini söyledi.