Adalar için ulaşım master planı hazırlanmalı

Adalar'da 'Azmanbüs' olarak adlandırılan minibüslerin kullanılmaya başlamasına yönelik tepkiler sürüyor. Adalar Sivil İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada 'mecburiyet' iddialarının doğru olmadığı vurgulanırken "Adalar’a gelen ziyaretçilerin motorlu araçla taşınmak gibi bir talebi veya ihtiyacı yok" denildi.

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan, ebatları nedeniyle yurttaşların, “Azmanbüs” adını verdikleri minibüslerin kullanılmasına karşı başlatılan eylemler 6. gününde de devam etti.

Eyleme, evlerinde ve dükkanlarında bulunan Büyükada sakinleri ve ziyaretçiler de alkışlarla destek verdi. Adalar Sivil İnisiyatifi, yaptığı açıklamada Azmanbüs denen Gebze-Harem hattı minibüslerinin Adalar’dan çekilene kadar eylemlerini sürdürme kararı alındığını bildirdi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere verildi:

"İBB’nin mevcut adabüsler tescilsiz olduğu için, ulaşım ihtiyacını karşılamak adına 'mecburen' adaya azmanbüs getirdiği iddiası doğru değil. Ayrıca, aracın karayoluna çıkış tescili bulunması onu Adalar’da kullanıma uygun kılmıyor. Koruma Kurulu kararlarına göre Adalar yaya bölgesidir, taşıt trafiğine kapalıdır, elektrikli veya fosil yakıtlı motorlu taşıt kullanımı özel haller dışında yasak. Adalılar, Türkiye’nin tek yaya bölgesi olan ilçelerinin bu özelliğini korumaya çalışıyor ve yasaların uygulanmasını istiyor. Adalar’a gelen ziyaretçilerin motorlu araçla taşınmak gibi bir talebi veya ihtiyacı yok.

Ziyaretçilerimiz Adaları yürüyerek veya bisikletle, keyifle gezebilirler. Adayı tanımayanları, gezi aracı diye azmanbüse yönlendirmek onları yanıltmak ve misafirlerimize haksızlık etmektir. Daha önemlisi, bir alana taşıma kapasitesinden fazla kişinin gelmesi, o alanın korunması açısından da, ziyaretçilerin güvenliği ve memnuniyeti açısından da doğru değildir. Kuru hava ve şiddetli rüzgârda Büyükada’nın ormanı ve evleriyle beraber tamamı sadece 4 saatte yanabilir, tahliye edilemeyen binlerce kişi ölebilir. Bu nedenle, talep var diye yasa dışı araç getirmek yerine, talebi yönetmek tercih edilmeli. Adalar’da bir ziyaretçi yönetimine, bir ulaşım master planına ihtiyaç var."