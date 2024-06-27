Adalarda caz kokusu var

Kültür Sanat Servisi

İstanbullulara cazın tüm renklerini yaşatmaya hazırlanan “Adalar’da Caz” bugün başlıyor. Prens Adaları’nda bu yıl ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz”, dört gün boyunca Elif Çağlar Jazz & Groove, İlhan Erşahin, İsmail Tunçbilek, Sarp Maden, Arto Tunçboyacıyan, What Da Funk, Alice Francis gibi yerli ve yabancı birbirinden özel caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek etkinliklerde konserlerin yanı sıra söyleşi ve hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz”ın ve İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.