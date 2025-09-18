Adalar’da caz rüzgârı 3 gün boyunca esecek

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl ‘Damakta Kalan Tatlar’ temasıyla İBB Kültür tarafından üçüncüsü düzenlenen Adalar’da Caz, 19-21 Eylül arasında konser, söyleşi, masterclass ve atölye çalışmalarıyla müziğin ötesine uzanan bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

3. Adalar’da Caz festivali kapsamında Büyükada’da, Heybeliada’da ve Paşabahçe Vapuru’nda gerçekleştirilecek konserlerde sanatçılar Nilüfer Verdi, İmer Demirer, Çağrı Sertel, Jülide Özçelik, Alp Ersönmez, Ayhan Sicimoğlu ve Burhan Öçal müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca festival kapsamında müzik, tasarım, toplumsal konular ve bağımsız kültür üretimi üzerine söyleşiler; caz ve doğaçlama üzerine masterclass’lar ve yaratıcı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Etkinlikler Büyükada Taş Mektep, Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada’nın yanı sıra Paşabahçe Vapuru’nda ücretsiz olarak her akşam 18.30’da başlayıp 00.00’a kadar devam edecek.