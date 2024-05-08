Adalar’da İBB’ye tepki: Minibüs istemiyoruz

Adalar Sivil İnisiyatifi üyeleri, minibüs tipi araçların Adalar'ın kültürel dokusuna uymadığı gerekçesiyle Vapur İskelesi önünde toplanarak İETT'ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Adalar Sivil İnisiyatifi üyeleri, ulaşım amacıyla kullanılacağı belirtilen minibüs tipi araçların Adalar'ın kültürel dokusuna uymadığı gerekçesiyle İETT'ye tepki göstermek için Büyükada Vapur İskelesi önünde toplandı.

Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü'ne kadar yürüdü.

Yapılan basın açıklamasında, İETT'nin, Adalar için planlandığı iddia edilen minibüs projesini iptal etmesi istendi.

Projenin Adalar'a zarar vereceği belirtilen açıklamada, "Gelin araçsız ve yavaş şehir prensiplerine uygun insan ve yürüme odaklı Adalar Ulaşım Master Planı'nı hep birlikte yapalım. Adalarımızı bu kaostan hep birlikte kurtaralım" çağrısında bulunuldu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in, Adalar için tasarlatılan yeni minibüslerin görüntülerini ilk kez 9 Kasım 2023'te sosyal medya hesabından paylaşmasıyla burada yaşayanların projeden haberdar olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bilgi edinme hakkımızı kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne başvuruda bulunduk ama aylardır yeni minibüslerle ilgili net bir cevap verilmemiştir. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında yapılan haberlerde ve sosyal medyada 12 kişilik mevcut Adabüsler yerine veya onlara ilaveten İETT tarafından 'e-Jest' isimli mevcut araçların yaklaşık 3 katı hacminde elektrikli minibüs sipariş edildiği iddia edilmiştir. Bu iddialara İETT yetkilileri tarafından herhangi bir teyit ya da net bir yalanlama gelmemiştir."

Açıklamada, Adalar'da her türlü elektrikli ya da fosil yakıtlı motorlu taşıt kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, Adalar'da güvenli yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturulması, bu rotalara erişimin yönlendirme işaretleriyle kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.