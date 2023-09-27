Adalet AKP’linin yeğenine işlemiyor

AKP’li Nizip Belediye Başkanı’nın yeğeni Osman Sarı, lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne neden olmasına rağmen tutuksuz yargılanıyor. Sesini duyurmaya çalışan Yiğit’in ailesi adalet talebinde bulunuyor.

Zeliha ASLAN

Antep’te, 12 Nisan 2022’de arkadaşı Şimal Toprak ile scooter kullanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit, AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni olan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Osman Sarı’nın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Antep’in en işlek caddelerinden biri olan Cemil Sait Barlas Caddesi’nde gerçekleşen olayın dava sürecinde, olay yeri ve olay anına ilişkin kamera görüntülerine ulaşılamadığı ifade edildi. Sanık Sarı tutuksuz yargılanırken, Yiğit’in ailesi 16 Ekim’de görülecek dava öncesi adalet talebini yineledi.

Yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit

GÖRÜNTÜLER GİZLENDİ

Osman Sarı’nın, AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni ve Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu olması, dosyada siyasi baskıya dair soru işaretlerini arttırıyor. Ezgi Alya Yiğit’in 16 Ekim’deki duruşmasında karar çıkmasının beklendiğini belirten aile, adaletin yerini bulması için destek çağrısı yaptı. Ezgi Alya Yiğit’in ablası Kübra Yiğit, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Mobese kameralarının da gördüğü bir yolda, 500 metre ilerisinde polis karakol olmasına rağmen hâlâ somut bir kamera görüntüsü yok. Sadece tanık ifadeleri var ama onların da aksi bir kroki çizilerek, bilirkişi raporunda kardeşim asli hatalı gösterildi. Mahkeme son duruşmada kamera görüntülerinin bulunması için bir sonraki duruşmaya kadar zaman verdi. Biz o çevrede bulunan bütün kapıları çaldık fakat hiçbir görüntüye rastlayamadık” dedi.

Osman Sarı’nın kazayı kasti olarak gerçekleştirdiğini düşünen abla Yiğit, “İftar zamanıydı 12 Nisan akşamı, yol boştu, tanık ifadelerinde de yolda tek bir aracın dahi olmadığını ve yolun ışıklandırmasının fazlaca yeterli olduğunu belirtmişlerdi. Osman Sarı zaten kendi ifadesinde de geldiklerini gördüğünü, önlemek için frene basmadığını kendi ağzıyla ifade ediyor” dedi.

Ezgi Alya Yiğit ile birlikte scooterda olan ve kaza sonrasında bir aydan uzun bir süre yoğun bakımda kalan 17 yaşındaki Şimal Toprak’ın da ifadesinde ara yoldan gelirken yavaşladıklarını, yolu kontrol ettiklerini, hatta yola yaklaşırken iyice yavaşladıklarını, sonrasında sağa döndüklerini, kaldırım kenarında seyir halinde olduklarını belirttiğini anımsatan abla Yiğit, bilirkişi raporunun bunun aksini iddia ederek hazırladığını söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Olay yerinde Ezgi’nin, Nuray adında bir arkadaşının daha olduğunu belirten abla, bilirkişilerin sadece bir tanığı dinleyerek tutuksuzluk haline devam kararı verildiğini söyledi. Abla Yiğit, bu tanığın ifadesinin olayın yaşandığı andan hemen sonra ifade alındığını ve ifadeye polis müdahalesi karıştığını, hastanedeki polislerin, tanığın verdiği ifadeye müdahale ederek değiştirdiğini öne sürdü. Abla Yiğit, şöyle devam etti: “Duruşmada da Nuray bunu dile getirdi ve ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. İlk ifadesine istinaden tutuksuzluk kararı verilmişti. İfadesini değiştirdikten sonra bu kararın bozulması bekleniyordu. Bunu mahkemede de dile getirmiştik ancak ifade değiştirilmesine rağmen yargılama tutuksuz bir şekilde devam ediyor.”