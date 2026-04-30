'Adalet' anketinde çarpıcı sonuç: "İktidar yargıya müdahale eder"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Adalet Politika Kurulu üyeleri gazeteciler ile bir araya geldi. Şule Özsoy Boyunsuz başkanlığındaki kurulun toplantısında, CHP’nin adalet politikalarını yanı sıra güncel siyasi gelişmeler de değerlendirildi. Toplantının açılışın konuşmasını, CHP CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin yalnızca bir seçim kampanyası ofisi olmadığını belirterek, “Burası aynı zamanda Türkiye siyasetinde ilk defa denenen bir kurumsal yapı” dedi.

CHP’li Tezcan konuşmasında yaşamını yitiren Gazeteci ve ÇGD eski başkanı Rahmi Turan’ı da andı. Tezcan, en güncel anketlere yönelik sonuçları da paylaştı.

YARGIYA GÜVEN

Anketlerin tamamında Türkiye’nin en önemli iki sorununu ekonomi ve adalet olarak öne çıktığını belirten Tezcan, toplumun yüzde 72’sinin adalete ve yargıya güvenmediğinin altını çizdi. Yargının bağımsızlığına yönelik iktidar kanadından gelen değerlendirmelerin toplumda karşılık bulmadığını ifade eden Tezcan, “Son dönemde ciddi şekilde yargıda rüşvetin etkili olmaya başladığı konuşulmaya başlandı” diye konuştu. Tezcan, “Yargıda reform gerekli” diyen yurttaşlarının oranının ise yüzde 82 olduğunu kaydetti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyasının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tezcan, “Ama bunu yaparken, birkaç şeyden sakınmak çok önemli. Böyle bir soruşturmayı, imaj çalışmasına dönüştürmek soruşturmanın kendisine yapılacak en büyük kötülüktür” değerlendirmesinde bulundu. Yargıya yönelik, “Dosyalar siyasi müdahaleler ile açılıyor ya da kapatılıyor” iddialarını dile getiren Tezcan, “Siz, soruşturma dosyalarını siyasetin gücüyle kapatabiliyorsanız burayı gözden kaçırmamak gerekir. Bu alan, siyasetin oyuncağı olacak bir alan değildir” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından, “Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi” sürecinin başladığını ileri süren Tezcan, şu verileri sıraladı:

600’den fazla gözaltı yaşandı

En az 140 tutuklu

30 Nisan itibarıyla tutuklu belediye başkanı sayısı 19. Tutuklu belediye başkanlarının 10’unun iddianamesi halen yazılmadı.

Tezcan’ın ardından Şule Özsoy Boyunsuz söz aldı. CHP iktidarında, “Güvenilir, etkili ve hızlı bir adalet sistemi” kurulacağını dile getiren Boyunsuz, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Yasama-yürütme-yargı üzerinde son derece etkili olan bir tek adam rejimi kullanmıştır. Bu rejimde mutlak sadakati sunduğunuz takdirde kamu görevlerine gelebiliyor, kamu olanaklarına erişebiliyorsunuz. Bu çemberin içinde olan gruplar için hukuk geçerli bir sınırlama değil. Gülistan Doku soruşturması dahil olmak üzere, bu çemberin içine giren insanların işledikleri cinayetleri nasıl örtbas ettiklerini görüyoruz. Sadakatini mutlak biçimde sunanlar, ödül mekanizmalarına ulaşabilirken buna direnenler ve karşı çıkanlar ceza mekanizması ile karşı karşıya kalıyorlar.

Rejim bir yandan tüm gücü tekelleştirip, merkezileştirip kontrol etmeye çabalarken, neden olduğu liyakatsizlik ve kamu kaynağı yağması büyük bir ekonomik ve sosyal çöküş getirmektedir. Kaynak azaldıkça çemberin içindeki gruplar arasında da paylaşım kavgaları oluşmaktadır. Rejimi finanse etmek her geçen gün toplum için daha maliyetli hale gelmektedir. Halk giderek yoksullaşırken çemberin içindekiler doymak bilmez bir iştahla daha fazlası için baskıyı arttırmaktadır. İşte tam olarak yaşadığımız budur.”

ÇARPICI ANKET

Boyunsuz, adalet sistemine yönelik gerçekleştirilen anketin sonuçlarını da duyurdu. Boyunsuz tarafından paylaşılan ankette, “Mahkemelerde haksızlığa uğrayacağımdan korkuyorum” diyenlerin oranının Nisan 2025’te yüzde 64 iken, Nisan 2026’da yüzde 76’ya çıktığı görüldü.

İktidarın yargıya müdahale ettiğini düşünenlerin oranı ise Nisan 2025-Nisan 2026 döneminde yüzde 71’e fırladı. Ankette, “Türkiye’de yargı bağımsızdır” diyenlerin oranının ise yüzde 29’e gerilediği belirtildi. Ankete katılanların yüzde 67’si ise Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını yönünde görüşünü bildirdi.

CHP NE YAPACAK?

CHP’li Boyunsuz, CHP iktidarında adalet sistemine yönelik izlenecek yol haritasını şöyle anlattı:

Yargıya güvenin tesisi

Bağımsız ve tarafsız yargı

Nitelikli uzmanlaşmış yarı kadroları

Güçlü ve erişilebilir adli yardım sistemi

Özgürlükleri güvence altına alan hukuk düzeni

Demokratik parlamenter sistem

Katılımcı demokrasi

KURUL ÜYELERİ

CHP’nin CAO Adalet Politikaları Kurulu, altı üyeden oluşuyor. Şule Özsoy Boyunsuz’un başkanlık ettiği kurulda şu isimler yer alıyor: Cumhur Uzun, Murat Aydın, Burak Cop, Mustafa Sağıroğlu, Korkut Kanadoğlu.