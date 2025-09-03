‘Adalet arayışımdan asla vazgeçmeyeceğim’

Emek Servisi

Aksaray’da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın katledilmesinin ardından baba Veysi Atılgan “Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim” dedi. 54 yaşındaki Tekin Atılgan, çalıştığı fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya tarafından öldürülmüş, dondurma dolabında saklanan cansız bedeni araziye bırakılmıştı.

Tekin Atılgan’ın babası Veysi Atılgan, Sabah gazetesine verdiği demeçte oğlunun işten ayrılmak istediğini ancak firma sahibinin ısrarıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Baba Atılgan, şunları söyledi: ““Oğlum istifasını verirken ‘Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam’ demiş. Bunun ardından oğlumu 8 kurşunla katletmiş. Adaletin bu caniye en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyorum. Oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Ben bu davadan asla vazgeçmeyeceğim.”