Adalet arayışında dayanışma çağrısı: "Rönesans Rezidans davası için sabah 11.00'de Hatay Adliyesi'ne"

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasının 10'uncu celsesinde, mahkeme heyeti ile avukatlar arasında kısa süreli SEGBİS kaydı gerginliği yaşandı. Duruşmada müştekiler dinlenirken, duruşmanın tamamlanamaması nedeniyle yargılamanın sabah devam edeceği bildirildi. Mahkeme çıkışı açıklama yapan aileler ve avukatlar, duruşmada güçlü bir dayanışma olduğunu belirterek sabah için de çağrıda bulundu.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu; Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili, 3'ü tutuklu olmak üzere 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan davanın, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi.

10’uncu duruşmayı; kayıp yakınları, 3 tutuklu sanık ve taraf avukatlarının yanı sıra Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, İstanbul Barosu'nu temsilen avukatlar, siyasi parti temsilcileri ve baro başkanları takip etti.

SEGBİS KAYDI GERGİNLİĞİ

Duruşmada mahkeme heyetinin, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) kaydı yapılmasına ilişkin talepleri aldıktan sonra değerlendireceğini bildirmesi üzerine, müştekiler ve müşteki avukatları itiraz etti ve kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Milletvekilleri ile baro başkanlarının mahkeme heyetiyle görüşmesinin ardından, duruşmada SEGBİS kaydı alındı.

Duruşmada dinlenen müştekiler, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti. Duruşma, bugün saat 11.00'de sanıklar ve taraf müdafilerinin dinlenmesiyle devam edecek.

"HERKESİ SABAH DAYANIŞMAYA BEKLİYORUZ"

Rezidansın enkazında anne, baba ve kardeşini kaybeden avukat Yeşim Toplu, baroların, milletvekillerinin ve kamuoyunun desteğiyle "olası kast" suçundan yargılama talebini sürdürdüklerini, duruşmanın sabaha kaldığını ve sanıkların savunmalarının alınmasına devam edileceğini söyledi. Toplu, "Olası kast için karar bekliyoruz, yani ek savunma alınması için. Saat 11.00'de yine Hatay Adliyesi’ndeyiz. Herkesi burada dayanışmaya bekliyoruz" dedi.

Kayıp yakınlarının avukatlarından Beşir Ekinci de şöyle konuştu:

"Gerçekten bu akşam, bir avukat olarak ve bir depremzede olarak, bir baromun olduğunu hissettim. Yanımda yalnız olmadığımı hissettim. Bu, sadece benim değil, her yurttaşın artık hissetmesi gereken bir şey. Sabah 11.00'de yine burada olacağız. Yine güçlü şekilde sesimizi duyuracağız. Bu mücadele artık bizim değil, bizden sonrakilerin mücadelesi. Bütün kamuoyunu sabah 11.00'de yine buraya bekliyoruz."