Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Tunceli Adliyesi'ni ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi aldı
Tunceli Adliyesi'ni ziyaret eden Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Tuncay, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yanı sıra savcılar, hakimler ve kurum çalışanları tarafından adliye girişinde karşılandı.
Şeref Defteri'ni imzalayan Tuncay, ardından Cansu ile görüşerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Adliye binasına geçen Tuncay’ın, yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.