Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Tunceli Adliyesi'ni ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi aldı

Tunceli Adliyesi'ni ziyaret eden Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • 22.04.2026 12:32
  Giriş: 22.04.2026 12:32
  • Güncelleme: 22.04.2026 13:02
Kaynak: AA
Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Tunceli Adliyesi'ni ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi aldı
Fotoğraf: DHA

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

Tuncay, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yanı sıra savcılar, hakimler ve kurum çalışanları tarafından adliye girişinde karşılandı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Tuncay, ardından Cansu ile görüşerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adliye binasına geçen Tuncay’ın, yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Tuncay Sonelin eşi hakkında gözaltı kararı
Gülistan Doku dosyası: Dönemin Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı
