Adalet Bakanı açıkladı: Cezaevlerinde bayramda açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı’nda kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı'nda cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü görüşüyle ilgili açıklamasını paylaşarak, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in ikinci bölüm 'Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş' alt başlıklı 15 inci maddesi gereğince kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği hatırlatılarak, “Gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse kurum personelimizin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla açık görüş izni verilecek bayram ve özel günler ile ziyaret günlerinin önceden açıklanması uygun görülmüştür” denildi.

Genel Müdürlüğün yayımladığı listeye göre ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak. Öte yandan sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edileceği bildirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecekler.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.