Adalet Bakanı açıkladı: Yasadışı bahis cezaları artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada yasadışı bahise yönelik cezaların artacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin 11. Yargı Paketi'nde yer alacak düzenlemeleri aktardı.

"TEHDİT ALANINA DÖNÜŞÜYOR"

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar; özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak aile bütünlüğünü zedeleyen, gençlerimizi hedef alan ve kamu düzeni açısından risk oluşturan bir tehdit alanına dönüşmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31/10/2025 tarihli Genelge ile bu tehdide karşı devletimizin tüm imkânlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulmuştur.

Bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın korunması hedeflenmektedir.

Bu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak kamu kurumlarının sorumlulukları da belirlenmiştir.

Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atılmakta, mobil hatlara ilişkin önemli düzenlemeler getirilmektedir.

Bu sayede dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketindeki düzenlemelerle birlikte;

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek,

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek,

El konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir.

Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için;

Banka ve finans kuruluşlarına Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla;

Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır.

GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla;

Hat abonelikleri yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabilecek,

Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirilecek,

Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak,

Yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır.

Ayrıca; Türk Ceza Kanunu’ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu’ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır.

İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."