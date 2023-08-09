Adalet Bakanı-CHP görüşmesi | Başarır: Görüşme yarım saat kala iptal edildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacakları görüşmenin, 30 dakika kala iptal edildiğini söyledi. CHP'li Başarır, "Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak istiyorum Adalet Bakanı'na: Adaletten daha önemli ne işi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile CHP heyetinin bugün (9 Ağustos Çarşamba) gerçekleştireceği görüşmenin iptal edilmesi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkından yararlanamayarak cezaevine 5'inci kez cezaevine girecek olmasına ilişkin yapılacak buluşmanın, görüşmeye yarım saat kala iptal edildiğini söyleyen CHP'li Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un siyasi nezakete uygun davranmadığını söyledi.

"Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı" ifadesini kullanan Başarır, "Adalet Bakanı'nın adaletten daha önemli ne işi olabilir?" diye sordu.

Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Bizzat CHP'nin Grup Başkanvekili olarak kendisini aradım. Kendisi görüşebileceğimizi söyledi. Biz de o saatte hazır olduk. Görüşmeye yarım saat kala iptal edildi. Bu olmamalı. Türkiye'yi ilgilendiren bir durumda istişarede bulunmak istiyoruz. Kapılar yüzümüze kapanıyor. Bizle görüşmeyen Adalet Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum. Madem görüşmedin, mevzuata bak. Ben bir dosya için hakimle görüşmesini söylemedim. Yanlış bir madde var. İnfaz hakimlerine adalet bakanına, hukukçulara sesleniyorum. Barış Pehlivan kararı yanlış bir karardır."

"ADALETTEN DAHA ÖNMELİ NE İŞİ OLABİLİR Kİ?"

"Görüşmeye dakikalar kala, Adalet Bakanı çok önemli bir işi olduğunu belirterek iptal etti. Sebepsiz ve devlet nezaketine uymaya bir biçimde iptal etti. Barış Pehlivan'ın durumu görüşme için bu görüşmeyi yapacaktık. Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak istiyorum Adalet Bakanı'na: Adaletten daha önemli ne işi olabilir? Kendisini aradım, durumu anlattım. O da telefonu kapatmadan ajandasına bakıp Çarşamba günü saat 12.00'da arkadaşlarımızla görüşebileceğini söyledi. Yarım saat kala görüşme iptal edildi."