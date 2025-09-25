Adalet Bakanı, CHP’ye yüklendi: Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Tunç, 23 yıldır iktidarda olduklarını belirterek, "23 yıldır milletimiz AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor. Milletimizin AK Parti'den vazgeçmemesinin yegane sebebi iktidarın, milletin taleplerine duyarlı, hissiyatına tercüman olması, milli iradeye daima sahip çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Yılmaz Tunç, CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Nasıl kongreler yaptığını, nasıl kavgalar ettiğini hep beraber görüyoruz" dedi.

CHP'nin geçmiş cumhurbaşkanı adaylarının kavgalı hale geldiğini savunan Tunç, "Kendi içlerinde kavgalı olan, iktidara geldiğinde Türkiye'yi yönetebilir mi? Bunu milletimiz görüyor" diye konuştu.

Tunç, şunları söyledi: "Muhalefetin kendi içlerindeki tartışmaları, yargıya başvurmalar, bu davaları sanki AK Parti ortaya koymuş gibi yansıtmaya çalışmalar, yargıya yönelik haksız eleştiriler, hakaretler, hatta tehditler... Bunlar milletimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine eleştirilerin arka planında, yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması geliyor. Teröristten, yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık yapandan hesap sorulması hazmedilemiyor. Milletimiz adına doğru olanı yapmaya devam edeceğiz."