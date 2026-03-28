Adalet Bakanı Gürlek: "İnsanların adalete ihtiyacı var"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün programı kapsamında Düzce'de bulunan Bakan Gürlek, AKP Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Gürlek, parti teşkilatı olarak insanların gönlüne dokunulması gerektiğini belirterek, "İnsanların sorunlarını dinlememiz, vatandaşlarımızla hemhal olmamız gerekiyor. Bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmamak için inşallah daha fazla emek, mesai sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK VAADİM" DİYEREK AÇIKLADI

Adalet Bakanı olarak her zaman hukuktan, haktan, mazlumdan yana olacağını iddia eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu benim en büyük vaadim çünkü insanların adalete ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın sorunlarını biliyorum, özellikle yargılamaların uzaması sebebiyle. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz."