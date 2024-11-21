Adalet Bakanı muhalefeti hedef aldı, istifa ettirilen MHP'li vekiller hakkında konuşmaktan kaçındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylamayla ilgili açıklamalarını eleştirdiği için hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkındaki soruyu yanıtlayarak başlayan Tunç, "Adli bir soruşturma yürütülüyor. Yargı süreçlerine hukuk devletinde saygı göstermek gerekir. Seçimlerde sahte kimlikle oy kullanıldığını ifade edilmesinin suç teşkil edip etmediğini belirleyecek olan yargıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TMBB) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin arasında yaşanan gerginliğe değinen Tunç, CHP'li vekilleri hedef aldı.

Tunç, şunları söyledi:

"TBMM'deki bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunların gazi Meclis'te gerçekleşmesi hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve cevabını verir. Demokrasimizde fiili şiddete yer yok. Bu şekilde engellemeler ile toplantı için bulunan bakanımızı engellemeye çalışmak, fiili saldırıda bulunmak demokrasimizde olan şeyler değil. TBMM kutsal çatıdır. Orada böyle çirkin eylemlere yer yoktur. Milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını sorar."

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI

Yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Tunç, "Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çeker" iddiasında bulundu.

Tunç, "Yasa dışı bahis, kumar ülkemizin önemli problemi. Bununla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Aldığımız önlemler var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternet yolu ile dolandırıcılığın arttığı ortamda çocuklarımızı ve milletimizi korumalıyız. Yasa dışı bahis ve kumar da milletimizi korumamız gereken alan. Tek tek hangi soruşturma ne aşamada bunları aktarmamız mümkün değil. Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çeker" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ DAVA İBRET VESİKASI"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı dava hakkında da konuşan Tunç, davayı 'ibret vesikası' olarak yorumladı.

"İfadelerin su teşkil edip etmediğine yönelik yargımız karar verecek. Hakaret ile bir yere varılamayacağının en güzel örneği" ifadelerini kullanan Tunç, şunları söyledi:

"Burada CHP eski genel başkanı ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar var. Fezlekeler düzenlenmiş ve Meclis'e gönderilmişti. Dokunulmazlık nedeniyle yargılama olmadı. Vekillik bitince hakkında yürütülen soruşturmalar gündeme geldi. Yarınki ifade alma ile ilgili çarpıtmalar var. "Safları sıklaştırma" çağrısına katılacağını ifade eden siyasiler oldu. O soruşturmaların içinde nasıl, hangisi sözler nedeni ile açıldığına bakmak lazım. Cumhurbaşkanımıza karşı ağza alınmayacak sözler bunlar. Mitinglerdeki konuşmalarda cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, halkın kabul etmeyeceği konuşmalardan dolayı soruşturmalar açıldı.



Mersin'deki dava için Ankara'daki mahkemede ifadesi alınacak. İfadelerin su teşkil edip etmediğine yönelik yargımız karar verecek. Hakaret ile bir yere varılamayacağının en güzel örneği. Yine hakaretlerine devam ediyor.

Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Bunu örnek alırlarsa onların da sonu eski genel başkan gibi olur. Bundan sonra siyasetçilerimizin suç teşkil eden ifadeler değil yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Kılıçdaroğlu ile ilgili 9 dava ve 5 soruşturma var. Konuşmaların hakaret teşkil edip etmediğine yönelik dosyalar. Yargıyı rahat bırakalım. Türkiye bir hukuk devleti. Suç unsuru olup olmadığına karar verecek olan bağımsız yargıdır."

MHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA SESSİZ KALDI

Devamla Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettirilen 3 milletvekili hakkında soruyu yanıtlayan Tunç, bu konuda ise yorum yapmaktan çekindi. Tunç, "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifaları istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirmiş, ancak istifa ettirilme sebepleri hakkında açıklama yapmamıştı. 3 milletvekilinin Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai’den milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak altın kaçakçılığı yaptıkları iddia ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "konser ücretleri" gerekçesiyle başlatışan incelemeye de değinen Tunç, "İBB ve İBB'nin, basında geçen konserler ile ilgili bir takım incelemeler yapılıyor. Kimse burada endişe etmesin. Suçsuz olduğunu söyleyenler kendilerini savunurlar. İşledikleri suç varsa o zaman endişelensinler. Soruşturmanın sonucunu beklemek lazım" dedi.