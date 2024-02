Adalet Bakanı'na göre AYM değil Yargıtay kararı bağlayıcı

Can Atalay'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir görev taksimi yapmış Anayasa'mız. Eğer kanun yolu incelemesi yaparak Yargıtay sürecinden geçmiş bir kesin hükmü siz bireysel başvuru yoluyla denetlerseniz işte o zaman yetki karmaşası ortaya çıkıyor. Bağlayıcılık bakımından bakılırsa Yargıtay'ın kararları da bağlayıcı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki programları kapsamında bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde, TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, milletvekilliği düşürülen TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları arasındaki görüş farkına ilişkin değerlendirmede de bulundu. Can Atalay kararında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Anayasa'nın maddelerini farklı yorumladığını belirten Tunç, her iki yüksek mahkemenin de Anayasa'yı yorumlama yetkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Anayasa'nın bireysel başvuruyla ilgili bazı maddelerinin uygulamada bazı sorunlara yol açtığını söyleyen Tunç, şöyle devam etti:

"Bireysel başvuruyla ilgili Anayasa'nın 148. maddesinde, 'Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla kanun yolu incelemesi yapamaz' diye bir hüküm var. Adliye mahkemelerinden gelen kararların son inceleme merci Yargıtay, idari yargıdan gelen kararların son inceleme yeri ise Danıştay'dır. Bir görev taksimi yapmış Anayasa'mız. Eğer kanun yolu incelemesi yaparak Yargıtay sürecinden geçmiş bir kesin hükmü siz bireysel başvuru yoluyla denetlerseniz işte o zaman yetki karmaşası ortaya çıkıyor. Bağlayıcılık bakımından bakılırsa Yargıtay'ın kararları da bağlayıcı."

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın da yüksek mahkeme olduğunu, yıpratılmamaları gerektiğini belirterek, "Yetki karmaşasının ortadan kaldırılması gerekiyor. Burada takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde" dedi.

8. YARGI PAKETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki 7 pakette temel hak ve özgürlükleri öne alan, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttıran önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiği söyleyen Tunç, pakette temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin tekliflerinin de bulunduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "Bütün mahkemelerde temyiz ve itiraz sürelerinin yeknesak hale getirilmesini sağlıyoruz. 'Tebliğ mi tefhim mi' bunu da ortadan kaldırarak, tebliğden itibaren başlayacak ve 2 haftalık süre diyoruz. Burada yeknesak bir uygulamayı getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.