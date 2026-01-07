Adalet Bakanı'ndan "af" ve Tayfun Kahraman açıklaması

AKP Grubu Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MHP'nin "infaz kanunu" talebine ve hastaneye yatırılan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'a ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün yaptığı açıklamada "Bir infaz düzenlemesi yaptık aslında. 50 bin kişi çıkıyor. 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur. 'Yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya, ondan da kurtuluruz. Anayasa'ya uygun bir infaz yasası çıkarırız ve anlaşırız onlarda. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" demişti.

"AF" AÇIKLAMASI

MHP'nin talebine karşın Adalet Bakanı konuya ilişkin şunları söyledi: "Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değildir. Af söylentileri vesaire kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündemine getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık, milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik, uzun süren davaların daha çabuk sonuçlandırılmasına yönelik, duruşmaların sadeleştirilmesine yönelik, yine arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, bir kısım çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler olacak. Dolayısıyla 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarıyla ilgilidir."

"ÖRTÜLÜ AF"TAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Tunç ayrıca 11. Yargı Paketi'yle cezaevinden tahliye edilenlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Burada Kovid düzenlemesi olarak gerçekleşen husus şudur: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasıyla ilgili bir düzenleme. Yani burada cezası kesinleşenler, davası devam edenler, cezası kesinleşmeyenler arasında 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler bakımından bir eşitsizlik söz konusuydu. Meclis'te yapılan düzenleme, bu eşitsizliği ortadan kaldırdı ve bu düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişi yararlandı, 50 binden fazla değil."

"ADLİ TIP KARAR VERECEK"

2 Ocak'ta hastaneye yatırılan Tayfun Kahraman hakkında da konuşan Tunç, Adli Tıp kararına göre infaz ertelenmesinin görüşüleceğini söyledi.

Tunç şunları ifade etti:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir

İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu.

Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek."