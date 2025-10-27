Adalet Bakanı'ndan cezaevi övgüsü: Okuryazar ve hafız yetiştiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programında kkonuştu. yaptığı konuşmada, birliğin başkanlığını yürüten Peter Severin'in vefatından üzüntü duyduğunu söyledi.

Cezaevleriyle övünen Tunç, "Türkiye genelinde 403 ceza ve infaz kurumumuzda 377 iş yurdu müdürlüğünde 3 binden fazla atölye ve tesisimiz bulunuyor. Her yıl bu tesislerde ortalama 70 bin hükümlü üretim faaliyetlerine katılıyor. 200'den fazla meslek dalında da işbaşı meslek eğitimi veriliyor" dedi.

Tunç ayrıca cezaevlerinde okuryazar ve hafız yetiştirdiklerini söyledi.

Konferansın bu yılki "Ceza İnfaz Sistemlerinde Refah: Personel, Sistemler ve Toplum Odaklı Yaklaşımlar" temasının oldukça kapsayıcı ve insan merkezli bir vizyona işaret ettiğini dile getiren Tunç, bunun ceza infaz sistemlerinin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını hatırlattığını belirtti.

Son yıllarda hem ceza infaz kurumlarının fiziki kapasitesini güçlendirdiklerine hem de bu kurumların ruhunu yaşatan insan kaynağını nitelik, eğitim ve liyakat yönünden desteklediklerine işaret eden Tunç, fiziki koşulları yetersiz 409 cezaevi kurumunu kapattıklarını, yerlerine daha iyilerini yaptıklarını iddia etti.

Tunç, "2002 yılında 25 bin 407 olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizin sayısını bugün 84 bin 343'e çıkardık. Ayrıca ceza infaz kurumlarımız için insan kaynağımızı güçlendirecek önemli adımlar attık" dedi.

1366 KİŞİ OKURYAZAR, 145 KİŞİ HAFIZ OLDU

Bakan Tunç, ıslahın ayrılmaz bir parçası olarak mahkumların eğitimine, meslek edinmelerine ve sağlık hizmetlerine erişimine özel önem verdiklerini, bu yıl 1366 kişinin ceza infaz kurumuna girdikten sonra okuma yazma öğrendiğini, son 8 yılda 145 tutuklu ve hükümlünün hafız olduğunu söyledi.

Bu yıl denetim altındaki yükümlülerin de katkısıyla 1534 okulun fiziki olarak yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmasına destek sağlandığını, 655 "Adalet Ormanı" oluşturulduğunu, 2,5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Tunç, madde bağımlılığıyla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Tunç, iş yurtları sayesinde cezaevlerinin aynı zamanda işbaşı mesleki eğitim veren büyük bir teşkilat yapısına da sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye genelinde 403 ceza ve infaz kurumumuzda, 377 iş yurdu müdürlüğünde 3 binden fazla atölye ve tesisimiz bulunuyor. Her yıl bu tesislerde ortalama 70 bin hükümlü üretim faaliyetlerine katılıyor. 200'den fazla meslek dalında da işbaşı meslek eğitimi veriliyor." dedi.

Konferansın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, bazı milletvekilleri ile uluslararası temsilciler katıldı.

Konferansın çeşitli paneller, oturumlar ve çalıştaylarla 31 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.