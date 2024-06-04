Adalet Bakanı'ndan kayyum açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var

Adalet Bakanı Tunç, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını "Seçilmeye engel sabıkası yok ama hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" sözleriyle değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanması hakkında Kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, "Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi.

Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü."