Adalet Bakanı övdü, Danıştay durdurdu

Sayıları giderek artan ve eğitim kaliteleri itibarıyla tartışmalı hale gelen hukuk fakülteleriyle ilgili baraj uygulaması ilk kez 2022 yılında gündeme geldi.

Hukuk fakülteleri için tercih barajının 100 bine yükseltilmesine yönelik 2022’de adım atılsa da kararın uygulanması ertelendi.

Hukuk fakültelerine yönelik 100 bin barajı, 2023 ve 2024 yıllarında da uygulanamadı. Türkiye genelindeki hukuk fakülteleri için tercih barajı, 2022-2025 döneminde 125 bin olarak uygulandı.

TUNÇ’TAN ÖVGÜLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında, hukuk fakültelerine yönelik 100 bin baraj uygulamasının 2025 yılından itibaren uygulanacağını söyledi. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer aldığını ifade ettiği uygulamayı, “Nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır” diyerek anlattı.

ÖZVAR’DAN DUYURU

Bakan Tunç’un övdüğü uygulamaya Danıştay 8’inci Dairesi, “Dur” dedi. Danıştay 8'inci Dairesi’nin kararı, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından duyuruldu. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özetle şunları kaydetti:

“Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı, 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”