Adalet Bakanı Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girebilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacağını kaydeden Tunç, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girebileceğini söyledi. Tunç, "İki yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. 2 yıl altında ceza alan 1 yıl koşullu 1 yıl da denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor. Burada belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği önerdiğimiz bir husustu" ifadelerini kullandı.

Tunç, 'koşullu salıverilme' ve 'iyi hal indirimi' konularında da değişiklik yapılacağını bildirdi.

Devamla Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a yönelik soruşturmadaki son durumu aktaran Tunç, iddianame sürecinin başladığını bildirerek, "Soruşturma son aşamada. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda" dedi.

Bakan Tunç, Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkındaki tartışmalar hakkında da "İlk 4 maddeyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclisimizin gündeminde olan 9. Yargı Paketi var. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul aşamasında. Burada görüşülecek. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik, gecikmeyi önleyecek, istinaf sürecinde, suçla ve suçluyla mücadele konusunda hususlar var. 10. Yargı Paketi'yle ilgili de hazırlıklarımız olmuştu. Meclis grubumuzda milletvekillerimiz bunu değerlendiriyor. Bu da önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacaktır. Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili hazırlığımız var. Toplumu suçtan korumak, suç işlenmesinin önlenmesi anlamında gerekli düzenlemelerin hususlarıyla ilgili neşteri vuracağımızı ifade etmişti. MYK'da da gerekli bilgilendirme için davet edildim. Orada ifade ettik. 1.5 yıldan bu yana uzun bir çalışma yaptık.

Yargı mensuplarımızın, uygulayıcıların görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızdan gelen görüşler var. 45 bin görüş geldi. Bunları değerlendirdik. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerimiz olacak. Ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz.

"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRECEK"

İki yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. 2 yıl ceza alan bir kişiye 1 yıl koşullu salıverme uygulanıyor. Basit suçlar dediğimiz ilk işlendiğinde infial oluşturan ama 2 yılın altında cezaya tekabül ettiğinde yatarın olmaması tutuklamada soruna yol açıyor. 2 yıl altında ceza alan 1 yıl koşullu 1 yıl da denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor. Burada belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli.

1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişinin ne kadar cezaevinde kalabileceğine ilişkin alternatifleri sunduk. Milletvekillerimizin takdirinde.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

Narin Güran soruşturması titiz şekilde devam ediyor. Tutuklular var, adli kontrollü olan şüpheliler var. Şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. HTS kayıtları tespit edildi. Daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemesi ile önemli verilere de ulaşıldı.

Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. Son değerlendirmeler yapılıyor. Kimin, hangi dakikada, nerede olduğu, hangi evde kimlerin beraber olduğu tek tek belirlendi. Dosya gizli, soruşturma gizli. Oda oda herkesin nerede olduğu belirlendi.

"İYİ HAL İNDİRİMİNİ TARTIŞIYORUZ"

Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu.

Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİYLE İLGİLİ TARTIŞMA YOK"

Meclis başkanımız bir açıklama yaptı. Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz. Sayın başkan da bunu ifade etti. Kastının bu olmadığını söyledi. İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz.

Çözüm süreci ile ilgili bir çalışma yok gündemde."