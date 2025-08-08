Adalet Bakanı Tunç: "30 tane AK Partili belediyeye soruşturma açıldı, 13 tanesi mahkum olmuş"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı savcılarla bağlantılı avukatların 'İBB davası borsası' oluşturduğunu açıklamıştı. Özel, "Bir çetenin 'İBB davası Borsası' oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT

CHP lideri Özel'in açıklamasına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı görevini yapar" diyen Tunç, "Özel, yargı mensuplarımıza yakışıksız ifadeler kullanıyor. Sadece CHP'li belediyelere mi soruşturma yapılıyor? Böyle bir şey yok. 30 AK Partili belediyeye de soruşturma açılmış. 13 tanesi mahkum olmuş. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Kimin elinde belge varsa yargı makamına versin" dedi.

SAHTE E-İMZA SÜRECİ

Sahte e-imza sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Bu sahtecilikle ilgili soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos 2024 tarihinde bir kamu kurumumuza yapılan ihbarla başlayan bir soruşturma. Özellikle bu sahtecilik şebekesini soruşturma makamı etkin bir soruşturma başlatıyor. Bu şebekenin ortaya çıkartılması gerekiyordu. Gizli bir soruşturma. 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 199 kişi hakkında kamu davası açıldı. 37 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu yargı sürecinde öğrendi. UYAP sistemi dünyanın en gelişmiş yargı ağı projesi" şeklinde konuştu.