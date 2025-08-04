Adalet Bakanı Tunç açıkladı: "Arabuluculukla 271 bin kişi adliyeye gitmeden sorununu çözdü"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül 2023 itibarıyla dava şartı haline getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasının toplumsal huzura katkı sunduğunu ve mahkemelerin iş yükünü azalttığını belirtti. Sadece İstanbul’da 107 bin, Ankara’da 39 bin, İzmir’de ise 23 bin başvurunun arabuluculukla çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Tunç, "Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup uzlaşarak sorununu çözdü" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından arabulucuk sisteminin sonuçlarını değerlendiren paylaşımda bulundu. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Arabuluculuk uygulamasıyla; ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedefliyoruz. Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’ arasında yer alan Arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkân tanıyor.

İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğu, 1 Eylül 2023 itibarıyla kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirdik. Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık.

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar; 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı.

Sadece üç büyük ilimizde; İstanbul’da 107 bin, Ankara’da 39 bin, İzmir’de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü.

Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz."