Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana Türkiye’nin farklı illerinde çıkan orman yangılarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Tunç, şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin tutuklandığını, 47'sine ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Tunç, yangınlara yönelik sürdürülen soruşturmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmış, 47'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız sadece doğamız değil, geleceğimizdir. Lütfen yangınlara karşı daha duyarlı olalım. Geleceğimize, Yeşil Vatan’ımıza hep birlikte sahip çıkalım."