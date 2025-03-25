Adalet Bakanı Tunç: Boykot çağrısı yapılması çok tehlikeli bir yaklaşım

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından sürece taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot başlattı.

Bu yolla ekonominin hedef alındığını savunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak,ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" dedi.

Tunç ayrıca, Özel'in taraflı olduğunu söylediği medya organlarına karşı tepkisini "Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir" sözleriyle eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam (24 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüketimden gelen gücü kullanarak boykota başladıklarını söyledi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingi yayınlamayanların, boykotun hedefinde olacağını söyleyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şöyle:

• Espressolab

• D&R

• İdefix

• Ülker

• Kilim Mobilya

• İhlas ev aletleri

• Milli Piyango

• Misli.com

• iddaa.com

• ETS

• Milangaz

• Likidgaz

• Türk Petrol

• Demirören AVM