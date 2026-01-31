Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hâkimlere yeni yetkiler verilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklar için yeni bir yasal düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Tunç'un aktardığına göre; taslakta 18 yaş altı faillerde suçun işleniş biçimi ve geçmişe göre indirim oranına hâkimlerin takdir yetkisiyle karar vermesi öngörülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da katıldığı “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” sonrası gazetecilerin Rojin Kabaiş ve Mattia Ahmet Minguzzi hakkındaki sorularını yanıtladı.

AHMET MİNGUZZİ VE ATLAS AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi’nin ve Atlas’ın ölümleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Ahmet Mingızzi'nin maalesef hunharca katledilmesinden sonra ve Atlas evladımızın da yine aynı şekilde bu şekilde hayatını kaybetmesi bizleri derinden sarstı. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki aile için de görüşmeleri oldu. Hem yüz yüze görüşmeleri oldu, hem telefon görüşmeleri.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini belirten Tunç, Cumhurbaşkanının gerekli yasal ve uygulama bazlı adımların atılması için talimat verdiğini söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda varsa bir eksiklik yasal düzenlemeler bakımından ya da uygulamayla ilgili bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, bu konunun çözümlenmesi ile ilgili olarak gerekli talimatları da oldu.”

"TASLAK HAZIRLANIYOR"

Tunç, çocukların suça karışmasının önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Adalet Bakanlığı olarak bir taslak hazırladıklarını belirtti:

“Geniş bir istişare yaptık. Hukukçularımızdan görüşler aldık ve Türk Ceza Kanunumuzun 31. maddesinde biliyorsunuz çocuklar 18 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu düzenlenmiş.

12 yaşından az olanların ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası yetişkinlere göre cezası yarı oranında indiriliyor. 15-18 yaş grubundakilerin cezaları 1/2, 1/3 oranında indiriliyor.”

Tunç, yeni sistemde her dosyanın kendi içinde değerlendirilmesi ve hâkimlere indirim takdiri verilmesinin önerildiğini belirtti:

“Hazırladığımız taslakta, özellikle 18 yaş altı suç işleyen çocuklar bakımından, suçun işleniş şekli, eğilim, sabıka gibi unsurların gözetilerek indirim takdir yetkisinin hâkimlere verilmesi şeklinde önerimiz vardı.”