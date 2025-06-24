Adalet Bakanı Tunç, HSK üyeleriyle görüştü: Tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, yargı sisteminde sürdürülen reform çalışmaları ele alındı.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafsız ve bağımsız yargının güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı sistemimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, hedeflerimiz üzerine konuştuk. Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında 'Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."