Adalet Bakanı Tunç, IBAN hesaplarıyla ilgili uyardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "180 civarında değişiklikle artık yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla, milletvekillerimizin ve milletimizin onayladığı anayasayla yolumuza devam etmek Türkiye Yüzyılı'na yakışır diyoruz." dedi.

Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programına katıldı, açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençleri, banka hesap numaralarını (IBAN) kullandırmamaları konusunda uyaran Tunç, "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.