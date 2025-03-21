Adalet Bakanı Tunç: "Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara dair açıklamada bulundu.

Tunç, açıklamasında "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir" ifadelerine yer verdi.

"SÜKUNETLE SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLEMEK GEREKİR"

Bakan Tunç, şöyle devam etti: "Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

NE OLMUŞTU?

Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle devam ederse burada barış içinde demokratik bir zeminde tepkimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" demişti. "Yakmadan, yıkmadan, kırmadan dökmeden protestolarımızı sürdüreceğiz" diye konuşan Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet! Sen bizim seçtiğimizi nezarethanelerde tutarken biz evde oturmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Özel, "Tayyip Bey, diyorsun ki meydana mı çağırıyorsun. Tayyip Erdoğan, bu meydanı, bu sokakları ben doldurmadım. Sen doldurdun, sen!" diye konuşmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" demişti.