Adalet Bakanı Tunç'tan Anneler Günü için 'açık görüş' kararı

Adalet Bakanı Tunç, Anneler Günü nedeniyle cezaevlerinde bulunan kadınların ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin, ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü’nü kutluyorum."