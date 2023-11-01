Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki yargı sürecine ilişkin, "Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Tunç, şunları söyledi:

"Adalet Bakanı'nın yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsızdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması anayasaya aykırıdır. Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Yargı sürecini bekleyeceğiz. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız. Hep beraber süreci inceleyeceyiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir."

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