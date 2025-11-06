Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanı'nın seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

Siyasetin, "millete hizmet yolu olduğunu, saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak olmadığını" ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, bugün Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" ifadesi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

ÖZEL AKIN GÜRLEK'LE İLGİLİ BELGE AÇIKLAMIŞTI

Özel, ayrıca mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili de birtakım belgeler paylaşmıştı. Daha önce Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu soran ve bugünkü Ümraniye mitingine kadar süre tanıyan Özgür Özel, "zaman doldu" diyerek iddiasını açıklamıştı. Buna göre; Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atandı ve 9 ay boyunca maaş aldı. Özel şunları kaydetmişti:

"Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var, 168 bin lira, 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez, şirketin kararları Fransızca yazılıyor; ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler, tek başına bu burada. 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos'ta dedim ya, Lüksemburg'da neler olduğunu biliyorum. Apart topar 6 Ağustos 2025 günü yönetim kurulu görevinden ayrılıyor."

Özel; Adalet Bakanı'na, HSK'ye ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bunu biliyor muydunuz? Biliyorsanız nasıl izin veriyorsunuz" diye sormuştu. Özel, Akın Gürlek'e istifa çağrısı yapmıştı.

Ancak Başsavcılık'tan bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmazken Özel'e hakaret soruşturması açılması sosyal medyada gündem oldu.