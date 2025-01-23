Adalet Bakanı Tunç'tan Grand Kartal yangını açıklaması: Gözaltı sayısı 12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın faciasına ilişkin açıklama yaptı ve gözaltı sayısının 12 olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Tunç şu değerlendirmede bulundu:

"Yangının mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Burada adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde, tüm yönleriyle gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişiler incelemelerini yapıyor. Yangının çıkış nedeni raporla sonuçlanacak. Yangının çıkışı ve yayılmasına ilişkin süreç detaylı bir incelemeyle ortaya koyulacak. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır."

"TÜM KAMERA KAYITLARI VE BELGELERE EL KONULDU"

Adli sürecin tüm yönleriyle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, sorumluların yargı önünde hesap vereceğini kaydetti.

Şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını ifade edien Bakan Tunç, adli sürece ilişkin şunları söyledi:

"Adli süreç kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde bir kararlılık söz konusu. Burada konuyu hiçbir siyasi münazaraya çekmeden... Çünkü giden canlarımız. O çocuklar büyük bir heyecanla karnelerini alarak bir kar tatili yapmak istediler anne ve babalarıyla. Böyle bir faciada hayatlarını kaybettiler. Onların hayatlarını kaybetmelerine neden olanları, sorumluları bularak yargı önüne hesap sormak gerekir.

Şu ana kadar 12 gözaltı var. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bilirkişi raporuna göre cumhuriyet başsavcılığı harekete geçecek. Şu ana kadar elde edilen bir takım deliller var. Kamera kayıtları var. Tüm belgelere el konulmuş durumda. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulmaya devam edecek. Bu yangında kimin ihmali ve kusuru varsa, sıfatı ne olursa olsun yargı huzurunda hesap verecek. Yargı teşkilatımız bu konuda kararlı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor."