Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani Davası kararlarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Kobani Davası kararları ve Ayhan Bora Kaplam soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Kobani davası için, "İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz" şeklinde konuşan Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gözaltılar için de "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kobani Davası kararlarına yönelik konuşan Tunç, "Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. İstinaf ve temyiz" süreçlerini bekleyeeğiz" dedi.

Tunç, şöyle devam etti: "6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildiler. Olayları hepimiz hatırlıyoruz. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 tanığın yargılanmasına başlanmıştı. 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 108 sanık yargılandı, 72'si firari. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrolle yargılanıyordu. 24 kişi hakkında cezaları açıklandı, 12 sanık için beraat kararı verildi. Tahliyeler de gerçekleşmiş oldu. Bu tür terör olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli. Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz."

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Ankara Emniyeti'nde kriz yaratan ve üst düzey emniyet mensuplarının da gözaltına alındığı Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik de konuşan Tunç, "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" dedi.

Tunç, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere getirilen af kararıyla ilgili ise "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir" diye konuştu.

Tunç, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması sağlanmış oldu. Bağımsız ve tarafsız yargı kararlarını verdi. 28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalara çarptırılmıştı. Demokratik, sivil yeni anayasaya kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı."