Adalet Bakanı Tunç'tan Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara dair açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 bütçe görüşmeleri için bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin, "Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız. Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi görüşüldü.

BAKAN TUNÇ: "BANT ÇÖZÜMLEMELERİ VE BENZERİ İNCELEMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin şunları kaydetti:

"Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken genelleme yapmamak gerekir. Aksi hâlde bu da sürece zarar veren bir durum olur. Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız. Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor."

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Genel Kuruldaki bütçe maratonunda yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9-15'inci maddeleri görüşülecek.