Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 13 gündür bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında açıklamalarda bulundu.

Narin'in henüz bulunamadığını belirten Tunç, kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin kime ait olduğunun bulunamadığını da söyledi.

Anne ve babadan alınan kan örneklerinin, Narin'in amcasının arabasında bulunan örneklerle eşleştiğini ve S:G'nin bu nedenle tutuklandığını belirten Tunç'un açıklaması şu şekilde:

“Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması.”

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.