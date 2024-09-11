Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın köyüne giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in mezarını ziyaret ettikten sonra Diyarbakır Valiliği'nde ortak basın açıklaması düzenledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 269 kişinin ifadesine başvurulduğunu, bunların 26'sının şüpheli, 241'inin ise tanık olarak ifade verdiğini kaydetti. Yılmaz Tunç, "Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak" dedi.

Tunç ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci takip ettiğini aktardı.

Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Narin kızımızdan alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp grup başkanlığı, diğer kısımları da İstanbul Adli Tıp kurumumuza gönderilmiştir.

26 kişinin şüpheli 241 kişini tanık olmak üzere 260 kişinin ifadesi bu güne kadar alınmıştır

Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir."

ENSARİOĞLU SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Yılmaz Tunç, basın açıklamasının ardından bir gazetecinin, Narin Güran'ın ailesi hakkında kullandığı ifadeler ile tartışmalara neden olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Gazetecilerden soru alınmayan basın toplantısı, Tunç'un açıklamalarıyla sonlandırıldı.