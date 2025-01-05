Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 28 Aralık'ta sonuçlandı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Karar sonrası tepkiler devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Tunç, “Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne saklayan kişi olarak öne çıktı. Tutuklanan sanıklardan, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini detaylarıyla değerlendirdi. Bakan Tunç, cinayetle ilgili yapılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Kolluk güçlerimiz ve savcılığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmadan tüm delilleri inceledi. Mahkeme de bu delilleri serbestçe takdir ederek kararını verdi. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

MAHKEMENİN KARARI AÇIKLAMASI: MİLLETİMİZİN VİCDANINI TATMİN ETMİŞTİR

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, "Mahkeme, çok titiz bir şekilde delilleri inceledi ve verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Ancak gerekçeli karar henüz açıklanmadı” dedi.

"TARTIŞMALAR SON BULACAK”

Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz” diyen Tunç, “Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" diye konuştu.

Yargı sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan Tunç, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini belirterek, "Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın delil karartma konusunda yürüttüğü ayrı soruşturmada şu ana kadar 8 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, “Delillerin karartılmasıyla ilgili ciddi tespitler yapıldı. Bu soruşturma da titizlikle devam ediyor ve bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.