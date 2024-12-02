Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Tunç "Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" dedi.

"SORUMSUZ İFADELER MUHALEFET PARTİSİNİN BAŞKANINA YAKIŞMAMAKTA"

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleği, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adıdır.

Savunma hakkının koruyucusu avukatlarımızı, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmak ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir.

Daha önce hakim ve Cumhuriyet savcılarımızı hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP genel başkanı şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam etmektedir. Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir.

Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna; karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir."