Adalet Bakanı Tunç'tan süreç değerlendirmesi: "AK Parti'nin kuruluşundan itibaren sürekli engellenmeye çalışıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni süreci' AKP'nin kuruluşuna bağlayarak "Sürekli engellenmeye çalışıldı" dedi.

Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'un 9. yılına ilişkin konuşan Tunç, "Bu çerçevede kamudan ihraç edilen 127 bin kişi vardı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olan. Bu 127 bin kişinin içerisinde hatalı işlem olabilir mi acaba diye düşündüğümüzde bu noktada da Olağanüstü Hal Komisyonu kuruldu. Olağanüstü Hal Komisyonu 127 bin başvuruyu inceledi ve yaklaşık 20 binini iade etti. İade edilmeyenlerin hak arama yolu açık tutuldu. Normalde Anayasamız ve kanunlarımızda böyle bir yol yok" diye konuştu.

Yargıda da 4 bin 6 hakim ve savcının ihraç edildiği, 12 bin hakim savcının o dönemde 8 bine düştüğü bilgisini veren Tunç, aynı tarihlerde istinaf uygulamasının da başladığını kaydetti.

Yurt dışında olan FETÖ üyeleri hakkında konuşan Tunç, şöyle devam etti:

"Gerek 17/25 sonrası gerek 15 Temmuz öncesinde yurt dışına kaçanlarla ilgili kırmızı bülten taleplerimiz oldu. Ama maalesef dünya, bu noktada bizi yalnız bıraktı. Avrupa'nın ülkelerinde, hala oralardalar, Amerika'dalar. 118 ülkeye 2 bin 364 iade talebinde bulunduk.

131 KİŞİ İADE EDİLDİ

Sadece dost bildiğimiz ülkeler işte Türki Cumhuriyetlerinden ve ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkelerden 131 kişi ancak iade edildi. Üçü resmi yoldan 128'i de gayriresmi yoldan sınır dışı edilerek bize teslim edildi. 3 bin 579 kırmızı bülten talebimiz var. Maalesef, İnterpol'ün, kırmızı bülten taleplerimizi bunlar sanki bir siyasi suçluymuş gibi dikkate almadığını üzülerek görüyoruz."

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Tunç, "Terörsüz Türkiye projesi var. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı nasıl bir misyon yüklenecek? Yeni bir infaz düzenlemesi söz konusu olabilir mi Terörsüz Türkiye sürecine dair?" sorusuna yanıt verdi.

"Tarihi günlerden geçildiğini, silahların yakılmasının bu süreçteki çok önemli bir dönemeç olduğunu" ifade eden Tunç, "bu sürecin inşa edilmemesini isteyen çevrelerin olduğunu, AKP'nin kuruluşundan itibaren sürekli engellenmeye çalışıldığını" savundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa değişikliği hakkında konuşan Tunç, "İç Hizmet Kanunu 35. maddesi... Bunlar kaldırıldı. Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesinin yapısı demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirildi. 'Darbeciler yargılanamaz' diye madde vardı Anayasa'da, bunlar değiştirildi. 'Gerektiğinde sıkı yönetimi ilan edilebilir' diye madde vardı Anayasa'da. Bunlar Türkiye'nin çok büyük kazanımları. Şimdi bu kazanımları daha da ileriye taşımak için işte yeni anayasayı bunun için söylüyoruz. Her ne kadar vesayetçi anlayıştan, darbeci anlayıştan uzaklaştırmışsak da o vesayetçi ruhu azaltmaya çalışmışsak da darbecilerin yaptığı bir Anayasa'yla yolumuza devam ediyoruz" sözlerini kullandı.