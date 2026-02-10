Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması: Zeynep başkanımız son derece haklıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir" ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "sivil anayasa" çağrısına değindi.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL TEMİNAT

Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir."

Tunç ayrıca konuya ilişkin başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.

İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir-Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef almış, X hesabından yaptığı paylaşımda "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.